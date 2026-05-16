タレントの江口ともみ（58）が14日、自身のブログを更新し、ゴルフコンペに参加したことを報告。タレント・橋本志穂（58）との写真を公開し、橋本が手作りしたリメイクポーチを紹介した。【写真】機能性抜群！橋本志穂が履かなくなったデニムをポーチにリメイク江口は、夫でタレントのつまみ枝豆（67）やDEEN・池森秀一らとラウンドを楽しむ写真をアップ。橋本との2ショットも公開し、「志穂ちゃん手作りポーチ?!」と橋本手作