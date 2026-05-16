J・G3「京都ハイジャンプ」は道中2番手で進めた2番人気シホノスペランツァ（牡7＝寺島、父ブラックタイド）が4コーナーでインから鮮やかに抜け出し、3馬身差で重賞初制覇を飾った。昨年のアンクルブラックに続く連覇で同レース最多タイの5勝目を挙げた高田潤（45）は「陣営が丁寧に仕上げてくれて、自信を持って乗りました。距離が長いのでリズム重視でゆっくり運ぶ形。力をつけているし、大きいところを狙いたい」と笑顔。