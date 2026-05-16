◇バスケットボール女子国際試合 日本 98−73 ラトビア（16日、横浜BUNTAI）9月のドイツで開催されるFIBA女子バスケットボール ワールドカップ2026に向けて、強化を図っている日本（FIBAランク10位）はラトビア（FIBAランク35位）との国際試合。第1クオーター序盤、日本はC郄田真希選手、PG田中こころ選手の得点でリード。しかし残り3分から終盤にかけてラトビアの反撃を許し、20−20の同点で終えます。第2クオーターは、中