歌手和田アキ子（76）は16日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。15日にFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーが発表され、DF長友佑都（39＝FC東京）がアジア初の5大会連続で代表に選出されたことを受けて「今年も『ブラボー！』がはやるんでしょうか」と、長友の決めぜりふを口にしながら、活躍に向けたエールを送った。番組の