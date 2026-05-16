クリーブランド・キャバリアーズは、デトロイト・ピストンズとの「NBAプレーオフ2026」イースタン・カンファレンス・セミファイナルで2連敗スタートから3連勝を飾り、3勝2敗でシリーズ突破に王手をかけていた。 だが、5月16日（現地時間15日、日付は以下同）にホームのロケット・アリーナで臨んだ第6戦を94－115で落としたことで3勝3敗のタイとなり、シリー