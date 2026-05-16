５月16日に開催されたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第17節で、水戸ホーリーホックと東京ヴェルディがケーズデンキスタジアム水戸で対戦した。EASTで７位のホーム水戸は２連敗中。一方でアウェーの東京Vは３連敗中で４位。ともに久しぶりの勝利を目ざす一戦に。最初にチャンスを迎えたのは水戸。開始４分、牛澤健のクロスに反応した根本凌が胸トラップからシュートを放つ。しかし枠を捉えられない。お互いに堅実