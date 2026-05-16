明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第17節が16日に行われ、水戸ホーリーホックと東京ヴェルディが対戦した。6試合ぶりの勝ち点「3」を目指す水戸と、PK戦含めて3連敗中の東京Vが対戦。過密日程でメンバーを大きく入れ替えた東京Vに対し、水戸は前半の主導権を握る展開となるが、チャンスのシーンで決めることができない。一方、東京Vは前半終了間際に絶好機が訪れる。寺沼星文のポストプレーから福田湧矢がシュート