エヴァートンに所属するアイルランド代表DFシェイマス・コールマンが、今シーズン限りで同クラブを退団することが決定した。15日、クラブ公式サイトが伝えている。現在37歳のコールマンは母国スライゴ・ローヴァーズから2009年1月にエヴァートンに加入。2010年3月から同年5月までブラックプールへのレンタル移籍を経験した期間を除いて、17年以上にわたってエヴァートンに在籍。ピッチ内外でのリーダーシップと姿勢が高く評価