水戸ホーリーホックは５月16日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第17節で東京ヴェルディとホームで対戦。後半にMF大崎航詩が負傷交代となった。アクシデントが起きたのは64分だ。東京Vの福田湧矢のボールを奪おうと、大崎が激しくチェックに行った直後、左ひざを気にしてピッチに座り込む。メディカルスタッフによる治療を受け、一度は立ち上がってピッチサイドで状態を確認。その後、再びピッチへ戻った。 しかし