ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美が15日、自身のインスタグラムを更新。スポーツテレビ局『J SPORTS』の番組に出演したことを報告した。生放送＆ライブ配信を見たファンからは「かわいい笑顔で心打たれちゃいました」などの声が寄せられた。 ■「とっても楽しい時間を過ごせました」 中井は自身のインスタグラムに「KENJIの部屋に出演させていただきました！賢二先生や