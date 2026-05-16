この記事をまとめると ■オートメッセ in 愛知 2026ではブリッドが多彩なスポーツシートを展示 ■新素材「ヌグレ」は高級感と手入れのしやすさを両立した注目仕様となる ■会場では試座や特別価格販売など実際に体感できる機会が用意されている 実物を体感できる貴重な機会 日本でチューニングカー＆カスタムカーの祭典といえば、東の「オートサロン」と西の「オートメッセ」が有名だ。そんな日本を代表するカーイベントのひとつ