歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が15日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。父のように慕う歌舞伎俳優について語った。MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔は團十郎をよく知る人物として、歌舞伎俳優で人間国宝でもある中村梅玉に事前取材を行ったという。鶴瓶は梅玉が團十郎について「市川の宗家の品格が完全に出てきている」と語ったと明かした。藤ヶ谷も「何か人の良さ、器の大きさがしっかりと出ているっ