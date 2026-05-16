お笑いタレント・エハラマサヒロ（43）が15日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、パチスロ初代「ミリオンゴッド」（4号機、02年リリース）の衝撃の思い出をつづった。大のパチスロ好きで知られるエハラだったが、この日も新台「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」についてポスト。「前作に比べて初当たりが多いから思い出補正で毎回連チャンするかもと思って打てちゃうのよ。でも設定6でも38回中37回単発っつーデータも