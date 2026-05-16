女優でモデル知花くらら（44）が16日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブルサタデー」（土曜午前11時30分）に生出演。東京都内で目撃例が増加している野生の熊についてコメントした。番組では、年々目撃例が増えていく野生の熊の特集を組んだ。東京都内でも八王子市の市街で熊が出没したことを伝えた。松尾由美子アナが「知花さん、どうですか」と尋ねた。知花は「私、娘が6歳と4歳で、まだ幼いんですが、彼女たちにとっては、熊っ