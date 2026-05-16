佐賀・玄海町で夕日に染まる棚田がカメラに捉えられた。幻想的な風景は水が張られたばかりの田んぼでしか見られない。一方、岡山・奈義町では早朝わずかな時間が一番美しい「逆さ那岐連峰」が人々を魅了している。田んぼが夕日を反射する幻想的な棚田風景佐賀・玄海町で8日、カメラを構えた先にあったのは、差し込む夕日と海岸に向かって伸びる棚田が作り出す幻想的な風景だ。撮影されたのは、階段のように斜面に作られた大小283枚