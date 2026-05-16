関西オープン選手権第3日（16日・大阪府茨木CC＝6734ヤード、パー70）4位から出た杉本スティーブが5バーディーを奪うなど69で回って通算5アンダーの205とし、スコアを落とした前日首位の小西たかのり、同2位の池田勇太とともにトップに並んだ。藤本佳則、佐藤大平、大堀裕次郎が1打差の4位。さらに1打差の7位で鍋谷太一、勝亦悠斗、山下勝将、池村寛世が続いた。（出場65選手＝アマ2、晴れ、気温25.8度、南西の風2.7メートル、