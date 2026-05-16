14日のメーン11Rでは3歳牝馬限定戦の重賞「のじぎく賞」（12頭立てフルゲート、ダート1700メートル）が行われ、3番人気で大井から遠征のプリンセスデイジー（田中人、父シニスターミニスター）が快勝。重賞初制覇をつかんだ。後続の馬を一度も前に出さなかった。好発を決め、並んできた同じ大井のファーマドール（水野貴、父シュヴァルグラン）を制して主導権をつかんだ。3コーナーまではほぼ並走状態。だが4コーナー手前で西