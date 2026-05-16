タレント出川哲朗（62）が16日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。庄司智春の過去を妻・藤本美貴の前で暴露した。庄司智春と20年以上の付き合いだという出川は、庄司＆藤本美貴夫妻について「この2人は本当に愛しあっていまして」と切り出した。そして出川は昔、庄司を合コンに誘ったことがあると明かした。それまでも何回も合コンをやったことあるが、ある日、庄司を誘うと「出川さんちょっと今回は…