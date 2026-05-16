インドネシアにあるドゥコノ山で大規模な噴火が発生し、登山者ら20人が巻き込まれ、3人が死亡した。山は4月から火山活動の活発化により登山活動が禁止されていた。しかし登山者らはルールを無視して山に登ると、立ち入り禁止の火口にも接近していたという。ルール無視の登山者後絶たずインドネシアにあるドゥコノ山で8日、大規模な噴火が発生した。巨大な噴煙が立ちのぼったのは、登山ガイドが客と下山している最中だった。映像で