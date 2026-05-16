デジタル家電専門店ノジマが16日までにXの公式アカウントを更新。4月18日に亡くなった「名探偵コナン」の毛利蘭役等で知られる、声優の山崎和佳奈さんへ感謝を伝えた。公式アカウントでは「声優・山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します」と山崎さんを悼み「長きにわたり、ノジマの店内放送を通じて、明るいお声を届け、皆さまを笑顔にしてくださいました。店内に響く山崎さんの声は、私たちの日常の一部であ