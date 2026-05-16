Photo: Raymond Wong / Gizmodo US デザインはいいけど、エンジニアがだめだったって言い訳？先月Apple（アップル）は、旧バージョンのiOSにセキュリティパッチを提供しました。これで、Liquid Glassを採用していない古いOSを使い続けることができるようになり、事実上「Liquid Glassを避ける選択」を非公式に黙認した形となりました。そして今度はBloombergのマーク・ガーマン記者が、macOS