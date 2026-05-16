フランスで開催中の「第７９回カンヌ国際映画祭」で１５日、名匠スティーヴン・ソダーバーグ監督による注目のドキュメンタリー映画「ジョン・レノン：ラスト・インタビュー」が公開された。同作は１９８０年１２月８日、ジョン・レノンが暗殺されたわずか数時間前に収録されたインタビュー映像を中心に製作されたものだ。同作では、ジョンと妻オノ・ヨーコが音楽をはじめ、政治や子育てについて語り、その完全映像をもとに、ソ