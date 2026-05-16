体操・NHK杯体操の世界選手権（10月・オランダ）代表選考を兼ねたNHK杯（東京体育館）は16日、全日本の得点の半分を持ち越した女子の最終日が行われ、15歳・西山実沙（なんば体操クラブ／相愛学園高）が合計164.897点で初制覇。同じく初優勝した全日本と2冠を達成し、代表入りを当確させた。2位の岸里奈（戸田SC／環太平洋大）、3位の26歳・杉原愛子（TRyAS）、4位の岡村真（相好体操クラブ／四日市大学大）も代表に内定した。