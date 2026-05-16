甲子園での広島戦プロ野球、阪神の佐藤輝明内野手が16日、甲子園での広島戦に「4番・三塁」で先発出場。4回の第2打席にリーグ単独トップとなる11号ソロを泳ぎながら放ち、ファンの度肝を抜いた。初回の第1打席、広島先発の森下から右前適時打を放った佐藤輝。4回の第2打席は、衝撃のアーチを描いた。森下が投じた外角の変化球をとらえると、打球はぐんぐん伸びてバックスクリーンに着弾。やや泳いだようにも映るスイングなが