久々に実家に帰ってきたお姉ちゃんに、甘えたかった猫たちが集合する姿が話題です。反響があった動画は記事執筆時点で1.3万再生され、「お姉ちゃんが本当に大好きなんだね」「お家の中が賑やかになりましたねw」「お姉ちゃんに抱っこされてみんな嬉しそう♡」といったコメントが寄せられました。 【動画：お姉ちゃんのことが大好きな猫→弟たちに奪われてしまうと…愛おしすぎる反応】 お姉ちゃんが大好きな猫さん Yo