スペイン紙「マルカ」がレアル・ソシエダ久保建英の去就に注目している日本代表の森保一監督は5月15日に2026年の北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表メンバーの26人を発表した。前回のカタールW杯では、最年少選手として出場したスペイン1部レアル・ソシエダのFW久保建英も2度目のW杯のメンバー入りを果たしたが、スペイン紙「マルカ」は、この大会の先を気にしている。W杯の直前で負傷したMF三笘薫やUEFAチャンピオン