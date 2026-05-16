◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」大阪松竹座が今月末をもって閉館し、その後、解体される。“道頓堀の凱旋門”と呼ばれるオシャレな外観に、シックな内装。何度も観劇に訪れたこの劇場がなくなってしまうのは心から寂しい。仕事で初めて訪れたのは２００６年。関ジャニ∞（現ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ）が同所で行う最後の主演舞台の取材だった。電波が届きにくい劇場構造を知らず、「電波がない！」とパソコンを手に劇場ロ