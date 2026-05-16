◇MLB カブス 10-5 ホワイトソックス(日本時間16日、レート・フィールド)試合前にカブス・鈴木誠也選手&今永昇太投手と、ホワイトソックス・村上宗隆選手が交流しました。同じシカゴに本拠地を置く両チームはこの日から3連戦がスタート。3人の日本人選手が試合前に対面を果たし、村上選手は鈴木選手・今永投手とメジャーの舞台で初の再会となりました。この様子を両球団がインスタグラムに写真と動画で投稿。3選手が記念写真に