◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▷第１７節福島０ー３札幌（１６日・とうスタ）Ｊ３福島のカズこと元日本代表ＦＷ三浦知良はホームの札幌戦でベンチ入りも、出場なしに終わった。自身が持つＪリーグ最年長出場記録（５９歳２か月１４日）の更新はお預けとなった。試合は前半３４分、札幌ＭＦ堀米悠斗のゴールで先制を許し、後半にも２点を奪われて突き放された。チームの連勝は２で止まった。三浦は前節の