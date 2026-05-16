◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-オリックス(16日、ZOZOマリン)試合は5回まで両先発が無失点と好投。互いに何度もランナーを得点圏に背負うものの、粘りの投球を披露しました。ロッテの先発・田中晴也投手は初回から4回まで得点圏にランナーを背負うものの、要所をしめるピッチングを披露します。初回は2本のヒットや四球で2死満塁のピンチを招きますが、空振り三振でしのぎ、2回3回4回といずれも2塁にランナーを背負いますが、後続を