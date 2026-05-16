「男子ゴルフ・関西オープン選手権・第３日」（１６日、茨木ＣＣ東Ｃ＝パー７０）首位と１打差の２位でスタートした池田勇太（４０）＝フリー＝が３バーディー、４ボギーの７１と、１打スコアを落としたものの通算５アンダーで首位に並んだ。出入りの多いゴルフで、本人は「内容はよくなかった」と納得していない一方で、「４日間あればこういうことが１日くらいはある」と、大きなストレスにはなっていないようだ。２０１