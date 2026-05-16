ダウンタウンの浜田雅功がＭＣのＭＢＳ「ごぶごぶ」が１６日放送された。浜田、出演者、スタッフが上下関係を捨てて、五分五分の立場というのがコンセプトのロケ番組。この日は瀬戸朝香をゲストに迎えた。２人は瀬戸がまだ１０代だった１９９５年に、「ＨＥＹ！ＨＥＹ！ＨＥＹ！」で初共演。当時を振り返った浜田は、「ちょっと思い出したんやけど、イメージ悪かった？『おまえ、ヤンキーやろ』みたいなことを言うたよな？」と