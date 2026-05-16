「日本ハム−西武」（１６日、エスコンフィールド）日本ハムの先発・加藤貴が一発攻勢を食らった。味方が３点を先制した直後の二回にネビンに左越えソロを浴びると、三回は滝沢の右翼ポール直撃ソロ、カナリオの２者連続となる左中間へのソロで同点とされた。再び味方が１点を勝ち越して迎えた四回にもネビンに２打席連続の左越えソロを被弾。味方の援護を生かせずに追いつかれ、５勝目はならなかった。「本当に、先制点をも