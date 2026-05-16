松下奈緒、藤木直人らがレギュラーを務めるＡＢＣテレビ・テレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」が１６日、放送され、女優・高梨臨（３７）がゲストとして、同番組に初出演した。今季Ｊ２藤枝に就任した槙野智章監督（３９）と２０１８年に結婚。ラブラブぶりで知られる。冒頭、藤木が「ついこないだ、槙野さんが（番組に来られて）…」と切り出すと、勝俣州和が「暴れて帰りました。ハハハッ！」とツッコミ。高梨は「うるさ