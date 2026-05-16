ハンデG3「第48回新潟大賞典」が行われ、7番人気グランディア（セン7＝中内田、父ハービンジャー）が直線半ばで先頭に立って押し切り。重賞初制覇を決めた。勝ちタイムは1分58秒9。セン馬の新潟大賞典制覇は初。グランディアは白星そのものが24年3月（スピカS）以来、2年2カ月ぶりで5勝目となった。鞍上の西村淳也（26）は先週の京都新聞杯（コンジェスタス）から2週連続の重賞勝ちとなった。2着は12番人気バレエマスター