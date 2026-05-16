日本のみならず、台湾でも人気が爆発中のセクシー女優・橘メアリーさん。惜しまれつつも5月末で本業は卒業。6月に集大成となるワンマンライブを開催することが決定している。しかし、これまでの道は決して平坦ではなく、むしろスタートダッシュに遅れ、ブレイクするまでに時間を要したのだった。そこで、どのような努力をして現在のステータスを得たのか、その秘密を語ってもらった。◆大学首席卒業と歯科衛生士としてのキャリア―