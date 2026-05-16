中日を迎え、大勢の人たちでにぎわう浅草神社の三社祭＝16日午前、東京都台東区東京・下町の初夏の風物詩、浅草神社の三社祭が16日、中日を迎えた。44ある地元町会のみこし約100基が練り歩き、町は熱気に包まれた。神社に集まったみこしは、正午ごろから1基ずつおはらいを受け、それぞれの町会へ向け出発。晴天の下、法被姿の担ぎ手が汗をかきながら、かけ声に合わせて町自慢のみこしを揺らした。集まった見物客はスマホで写真