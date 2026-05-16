「昭和100年記念式典」で演奏を聞かれる天皇、皇后両陛下。（手前から）木原官房長官、高市首相＝4月、東京・日本武道館政府が4月29日に開催した「昭和100年記念式典」で、天皇陛下のお言葉がなかったことに疑問の声が出ている。政府は「総合的に勘案した」とするものの、明治元年から百年を記念した1968年の式典では、臨席した昭和天皇がお言葉を述べた経緯がある。当時と異なる対応に、SNSには、政権批判を含めさまざまな臆測