タレントの指原莉乃さん（33）がプロデュースするアイドルグループ「≒JOY」の山野愛月さん（19）が15日、公式サイトで、体調不良のため一部制限を設けて活動をすることを発表しました。【映像】「≒JOY」の公式ホームページ運営事務局が公式サイトで「弊社所属 ≒JOYメンバー山野愛月に関しまして、体調不良のため、一部制限を設けて活動をさせていただくこととなりました」と報告しました。そして「今後の活動および出演に