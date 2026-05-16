お笑いコンビ「ハイヒール」のリンゴ（64）が16日、MBSラジオ「ますます！ハイヒール」（土曜後1・00）に出演。勘違いでの散財を明かした。ミスタードーナツの大人気商品「もっちゅりん」。リンゴは、6月3日に発売される同商品3種類が今月14日に予約開始されたことを聞いていたという。そんな中、新大阪の店舗に人気商品「ポン・デ・リング」が多数陳列されており、「むちゃむちゃあるやん」と驚き「これ、予約しとかなあか