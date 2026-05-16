「ファーム交流戦・ＤｅＮＡ−ヤクルト」（１５日、バッティングパレス相石スタジアムひらつか）１２日に発表された電撃トレードでソフトバンクからＤｅＮＡへ加入した尾形崇斗投手が、２軍戦で移籍後初登板した。１５０キロを超える直球のキレが抜群だった。初回は決め球が全て直球で、いきなりの３者連続三振。二回も三者凡退で、三回も２者連続で直球で三振を奪った後、高野はフォークで空振り三振に仕留めた。これでこの