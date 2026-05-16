「同じ車種なのに、なぜこんなに値段が違うの？」。新車のカタログを開いて、まず最初にぶつかるのがこの疑問ではないでしょうか。たとえばトヨタの人気ミニバン「アルファード」。ハイブリッド車で2WDの一番下のグレード「X」が510万円なのに対し、最上級グレード「Executive Lounge」はなんと860万円。その価格差、実に350万円です（※いずれも消費税込みの車両本体価格。トヨタ公式サイトより）。装備の違いだけで、もう一台ク