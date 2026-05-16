歌舞伎俳優市川團十郎（48）が15日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。笑福亭鶴瓶（74）と絶妙な掛け合いを見せた。番組冒頭で鶴瓶は「昔から存じ上げてるんですけど、やっぱ“仲良い”感じとは言えない。やっぱすごい人なってもうたから」と語り、團十郎をスタジオに迎えた。鶴瓶は「團十郎になられてから初めてですからね」と番組出演について紹介。「10代ぐらいのときからご一緒したりしてますからね」と語った。團十郎は「かわ