◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１６日・甲子園）広島・森下暢仁投手が、５回３失点で３点リードを許して降板した。０―３の６回先頭で打席を迎え、代打を送られた。今季７度目の先発でクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）は２度だけ。敗戦投手となれば、ビジター登板は昨年６月２７日から９戦９敗となる。初回に、あっさり２点を先制された。初回失点は今季３度目で、２回までの失点は５度目と序盤から苦し