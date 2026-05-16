お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武が１６日に自身のＳＮＳを更新。サッカー日本代表監督の森保一氏との２ショットを公開した。木梨はインスタグラムに「監督！朝５：３０にきたーー！！」と記し、１６日早朝に生放送されたＴＢＳラジオ「土曜朝６時木梨の会。」（土曜午前６時）に生出演した森保監督と、日本代表のブルーのユニホームに身を包んで満面の笑みを見せる２ショットを複数アップした。この投稿には「すげえ