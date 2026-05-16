一卵性三つ子タレントの「佐藤三兄弟」が１６日、東京・墨田区の「錦糸町マルイ」でメジャーデビュー曲「ＤＡＩＳＵＫＩ」のＣＤ予約イベントを開催し、三つ子ならではエピソードを語った。８月５日に控えるメジャーデビューに向けて同曲など３曲を披露。得意のアクロバットも組み込んだパフォーマンスで集まった３００人を沸かせた。いつもはけんかが多いという３人だが、この日の朝について次男の颯人は「前向きな言葉のか