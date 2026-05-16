◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（１６日・バンテリンドーム）ヤクルト・並木秀尊外野手がアクシデントに見舞われた。０―６の６回一死から右前打で出塁。続くサンタナの６球目に二盗を仕掛けるも、走塁中に下半身に異常が起きたとみられ、二塁ベースには頭から滑り込む形となった。すぐにトレーナーが駆け寄りベンチへ下がったが代走・岩田がコールされ、負傷交代となった。試合中に名古屋市内の病院へ向かった。今季８個