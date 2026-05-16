MUFGスタジアムで17日に開催される「セイコーゴールデングランプリ陸上 2026 東京」の前日会見が16日に行われ、男子400m日本記録保持者・中島佑気ジョセフ（23、富士通）も出席した。中島は現在の状態について「非常に順調に来ている、今年は世界陸上からの良い流れを継続して冬のトレーニングにも励んできた」と語った。昨年の東京世界陸上では予選で日本新記録44秒44をマーク。日本人34年ぶりに出場した決勝では過去最高の6位入