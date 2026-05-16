◆大相撲▽夏場所７日目（１６日、両国国技館）新十両で東十両１３枚目・大花竜（立浪）が、東十両１０枚目・東白龍（玉ノ井）を押し出して、２勝目を挙げた。初日に初白星を挙げて以降は５連敗と苦しんでいた。「やっとですね。連敗中は勝たないといけないという気持ちになってしまって、体が動かなかった。今日は立ち合いで圧力をかけて、引きにも対応できた」と振り返った。前日の取組後には部屋の幕内経験者の天空海から