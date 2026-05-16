ロシア大統領府によりますと、プーチン大統領が今月19日と20日に中国を公式訪問します。今回の訪問は習近平国家主席の招待を受けてのことで、中ロ善隣友好協力条約の調印25周年にあわせて計画されたということです。プーチン大統領と習主席は二国間関係における現状の課題、ロシアと中国の包括的パートナーシップと戦略的協力関係のさらなる深化、主要な国際問題や地域問題について意見交換を行うとしています。また、プーチン大統